Genitori e zia escono a cena, i i figli incendiano casa

Due ragazzi di 13 e 14 anni sono stati lasciati soli in casa dai genitori e da una zia e, in loro assenza, hanno dato fuoco alla casa: un appartamento affittato per le vacanze a Celle Ligure.

I due, figli di una coppia di genovesi di 56 e 60 anni che aveva deciso di andare a cena fuori, stavano probabilmente annoiandosi e hanno ben pensato di gettare dell'alcol a terra e dargli fuoco. Le fiamme hanno subito attaccato i mobili in legno e un vicino, allarmato per il fumo che usciva dalla casa, ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno denunciato a piede libero i genitori e una zia di 85 anni per abbandono di minore.