Cede l'asfalto in corso Europa, bus turistico resta su tre ruote

Questa mattina alle 10.15 in corso Europa un autobus turistico, manovrando per posteggiare, è salito con la parte anteriore sul marciapiedi sfondandolo e rimanendo in bilico su tre ruote, con l'anteriore destra nell'avvallamento.

I vigili del fuoco hanno rimesso sulla carreggiata il bus, che non ha subito danni, e lo hanno fatto spostare sull'altro lato della via. Nel frattempo As.Ter. ha provveduto con alcuni jersey a delimitare sulla carreggiata un "passaggio pedonale" protetto.

La polizia locale ha assicurato la circolazione per tutta la durata dell'intervento. Non sono stati riferiti danni a persone. Unica vittima lo stallo di sosta per i bus, non più utilizzabile a causa dello sprofondamento.