Spaccia cocaina in centro, 25enne denunciato

Nella mattina di mercoledì 7 marzo, in via Ceccardi, i carabinieri hanno fermato per un controllo, un 25enne di orgini asiatiche residente a Rapallo, con precedenti di polizia.

Il ragazzo è stato perquisito e trovato in possesso di 11 grammi circa di eroina che sono stati sequestrati. Il pusher è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.