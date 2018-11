Cerca di nascondere droga sotto i sedili della volante, arrestato

Poco prima delle 17 di venerdì 9 novembre 2018 i poliziotti del commissariato Centro hanno notato un 18enne algerino, già conosciuto per i suoi precedenti di spacciatore, che interloquiva con l'autista di un'auto parcheggiata in piazza Cavour. Gli agenti, dopo aver notato lo scambio bustina-denaro, hanno attraversato la piazza e intercettato il ragazzo che, con riluttanza, ha espulso dal cavo orale 15 involucri contenenti cocaina.

Condotto in Questura, il giovane ha cercato di sbarazzarsi di altre 5 dosi di droga, gettandole sotto i sedili della volante. Il 18enne, irregolare in Italia, è stato giudicato questa mattina con rito per direttissima.

Qualche ora prima, sempre ieri, gli agenti del commissariato Pré hanno arrestato un altro spacciatore.