Calci, pugni e morsi ai poliziotti per coprire l'amico dopo un'aggressione: arrestata 22enne

I poliziotti delle volanti della questura di Genova hanno arrestato mercoledì notte una 22enne genovese per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, denunciandola anche per oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e favoreggiamento personale.

L’arresto è scattato dopo la richiesta di intervento per quella che era stata segnalata come una rissa in piazza Cavour, in zona Caricamento. Una volta arrivati sul posto, però, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda capendo che si era trattato in realtà di un’aggressione: stando a quanto verificato, due persone erano state aggredite senza motivo da un uomo che impugnava un guinzaglio per cani e una bottiglia di vetro.

Con lui la 22enne genovese, rimasta in piazza Cavour mentre l’uomo è fuggito: visibilmente ubriaca, la giovane ha rifiutato di dare spiegazioni su quanto accaduto, di fornire i documenti o di indicare il nome del compagno, reagendo alle domande degli agenti prima con gli insulti e poi con pugni e calci colpendoli al viso, allo stomaco e al collo.

I poliziotti alla fine sono riusciti a farla salire sull’auto di servizio e l’hanno accompagnata in questura, dove ha nuovamente dato in escandescenze colpendo con un pugno in faccia una poliziotta, mordendo al braccio un collega, sputando e in generale insultando tutti i presenti.

La donna, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e droga, già messa alla prova per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è stata quindi arrestata e in mattinata condotta in tribunale per la direttissima. I poliziotti si sono invece fatti medicare, così come le due persone aggredite in piazza Cavour dall’amico della donna: entrambe sono state dimesse con 10 giorni di prognosi.