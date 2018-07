Fungaiolo disperso, ritrovato a casa

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche, iniziate ieri nei boschi di Cavorsi, piccola località nel Comune di Torriglia, per ritrovare un uomo di 72 anni uscito per funghi di cui si erano perse le tracce. Il pensionato è stato rintracciato a casa sua dove una squadra del Soccorso Alpino si era presentata con il cane molecolare in cerca di nuovi elementi utili alle ricerche.

A dare l'allarme era stata la moglie del pensionato, che ha spiegato ai soccorritori di avere perso di vista il marito quando si sono separati per cercare funghi in punti diversi. Sul posto sono è intervenuta la squadra di Genova Est dei Vigili del fuoco con il carro unità di crisi locale (Ucl), insieme con i carabinieri di Torriglia, i carabinieri forestali, la Croce Rossa italiana e il nucleo cinofilo ex Cfs.