Cavi, operaio urtato da un camion sull’Aurelia: grave al San Martino

Incidente sul lavoro giovedì mattina a Cavi di Lavagna, dove un operaio impegnato a tracciare le strisce pedonali lungo l’Aurelia è stato urtato da un camion di passaggio.

L’incidente è avvenuto all’altezza della stazione. Il ferito, Samuele Della Pietà, 48enne di Chiavari, è stato subito soccorso dai mezzi inviati dal 118 e accompagnato all’ospedale San Martino.

Il 48enne è arrivato al pronto soccorso in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi, ed è stato subito ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.