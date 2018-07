Resta chiuso fuori casa, anziano soccorso dalla Municipale

Questa mattina intorno alle 9.30 due agenti di polizia locale, di passaggio in via Cavallotti, sono stati richiamati da un passante, che ha segnalato la presenza poco distante di un uomo anziano forse in difficoltà. Parlando con l'uomo gli agenti hanno accertato che questo è residente con la moglie in un palazzo della via, dove però non riusciva a entrare.

Dopo aver allertato la centrale operativa gli agenti hanno preso in custodia l'anziano e raggiunto il civico indicato, dove hanno provato a suonare più volte al citofono della sua abitazione senza risultato. Gli agenti hanno quindi chiesto alla centrale operativa di allertare il 118 e i vigili del fuoco e di fare il possibile per rintracciare parenti della coppia che potessero arrivare il più rapidamente possibile sul posto.

Pochi minuti dopo, l'arrivo della sorella della moglie ha consentito di entrare nell'appartamento, dove la donna è stata trovata in stato di confusione. L'anziana coppia è stata quindi affidata alle cure del 118 per verificarne le condizioni di salute.