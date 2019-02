Villa Bombrini, oltre mille aspiranti comparse ai provini per la nuova serie tv

Sono state oltre 700 le persone che giovedì si sono presentate a Villa Durazzo Bombrini, a Cornigliano, per partecipare ai casting della nuova serie tv prodotta da Cattleya e Bartleby e ambientata a Genova, e altrettanti si sono messi in fila giovedì per il secondo giorni di provini.

La speranza è di essere scelti per comparire nella fiction come comparse: la produzione ha annunciato che ne verranno impiegate oltre 3mila, in particolare a uomini e donne eleganti, di bella presenza, di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Le riprese della nuova serie si svolgeranno indicativamente dal 4 marzo a metà aprile, a Genova e dintorni, ma poco di più si sa sul progetto. Le indiscrezioni, però, sono sempre più numerose: a organizzare i casting è infatti la Bartleby Film, casa di produzione che sta dietro anche al nuovo film di Alessandro Siani e che, in co-produzione con Cattleya, ha già lavorato a “Suburra 2” e a “Zero Zero Zero”.

Proprio la collaborazione con Cattleya potrebbe fornire qualche indizio: qualche settimana fa, l’assessore comunale alla Cultura, Barbara Grosso, aveva annunciato che il capoluogo ligure nel 2019 ospiterà le riprese di due fiction internazionali, di cui una poliziesca, e di un lungometraggio. La serie crime avrebbe “nazionalità” spagnola, ed è notizia recente che proprio Cattleya starebbe producendo l’adattamento per la tv dei libri della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett con protagonista la detective Pedra Delicado: a dirigerla, Maria Sole Tognazzi, figlia del grande Ugo.

Proprio l’assessore Grosso si è presentata ieri a Villa Durazzo Bombrini, sede di Liguria Film Commission, per fare l’in bocca al lupo alle aspiranti comparse e dare un’occhiata ai casting, che giovedì proseguono sino alle 18: «Non dicono nulla sulla trama o sulla serie - conferma Caterina, una delle tante ragazze che hanno partecipato al casting - Ci hanno fatto entrare a gruppi di venti persone e ci siamo messi in posa per le fotografie: ci faranno poi sapere come è andata».