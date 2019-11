Frana a Castiglione Chiavarese, ferita una donna

Nell'ambito generale dell'attività dei vigili del fuoco nel levante genovese a seguito dell'emergenza meteo, il nucleo sommozzatori di Genova è intervenuto a Castiglione Chiavarese, nella frazione di San Pietro di Frascati, per soccorrere un'anziana signora la cui casa è stata travolta da un frana.

Difficili le operazioni di salvataggio. Essendo la porta di casa bloccata dal fango, la donna è stata posta su una barella e calata lungo una scala posta fuori dal balcone. Immediatamente è stata assistita dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Nel pomeriggio, altri vigili del fuoco hanno evacuato un ranch a Castiglione Chiavarese, a causa del pontile divenuto pericolante a seguito delle forti pioggie. Per far attraversare il pontile in sicurezza è stata tesa una fune tra le sponde, un vigile ancorato a detta fune, ha raggiunto i pericolanti, li ha imbragati uno a uno con una attrezzatura chiamata 'triangolo di evacuazione' e li ha assistiti fino al raggiungimento di una zona sicura.

Il Comune di Castiglione Chiavarese si è fatto carico dell'assistenza delle persone coinvolte prive di accesso al proprio domicilio.