Schiacciato da una pianta, trasportato in ospedale in elicottero

Incidente a Castiglione Chiavarese dove un uomo è rimasto schiacciato da una pianta. È successo intorno alle 10 di lunedì 4 febbraio 2019.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e per velocizzare il trasferimento dell'uomo in ospedale è stato fatto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco Pegaso da Massa. Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.