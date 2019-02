Abbandonano quintali di rifiuti sul territorio: scoperti e denunciati

Avevano abbandonato centinaia di chili di rifiuti sul territorio accanto ai cassonetti, in località Velva, all'interno del comune di Castiglione Chiavarese. Per questo, tre persone sono state denunciate dai Carabinieri Tutela Forestale d Sestri Levante e dalla Polizia Municipale di Castiglione.

I protagonisti della vicenda, a cui le autorità sono risalite attraverso un'articolata indagine, sono tre artigiani di 45, 48 e 39 anni, residenti nei dintorni.

I tre avevano abbandonato 400 chili di contenitori con residui di vernici esauste e solventi, 40 chili di macerie e circa 60 chili di altri ingombranti, rifiuti pericolosi e speciali che non avrebbero dovuto essere gettati non solo per terra, ma nemmeno nei normali cassonetti. Le forze dell'ordine sono riuscite a capire quale impresa aveva eseguito gli smaltimenti e, di conseguenza, gli autori, che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Genova per abbandono di rifiuti e per il loro trasporto non autorizzato.