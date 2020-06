Castello della Pietra di Vobbia, nuovi parcheggi e potenziamento del punto di ristoro

Regione Liguria ha stanziato 250mila euro di risorse del Fondo Strategico Regionale per la riqualificazione del complesso del Castello della Pietra di Vobbia. Gli interventi, che vedranno una compartecipazione del Comune di Vobbia e saranno realizzati dall'amministrazione comunale e dal Parco dell'Antola, partiranno già quest'anno e avranno come obiettivo la valorizzazione non solo del Castello della Pietra di Vobbia ma di tutta la vallata circostante.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi attrezzati alla sosta; il miglioramento della fruibilità dell'esistente punto ristoro; la messa in sicurezza della copertura del tetto e del percorso di accesso al Torrione, che è la parte più panoramica del Castello. Già nel 2014 e 2015, a seguito di eventi alluvionali, erano stati svolti lavori straordinari per la messa in sicurezza del sentiero e della struttura.

Il Castello della Pietra è un'antica fortificazione del Comune ligure di Vobbia risalente, probabilmente, ai primi del 1110. Il complesso è un caratteristico monumento dell'entroterra genovese, polo d'attrazione culturale e paesaggistico del Parco Naturale Regionale dell'Antola, situato in una posizione elevata tra due speroni rocciosi che ne costituiscono i naturali bastioni. Il Castello domina la strada che fiancheggia il torrente Vobbia risalendone il corso dall'Isola del Cantone ed è raggiungibile soltanto a piedi tramite un sentiero nel bosco, dopo venti minuti di cammino partendo dalla strada provinciale. È possibile raggiungere il sito anche seguendo un altro percorso, più lungo, che parte dalla frazione Torre di Vobbia, detto Sentiero dei Castellani.

«Il Castello della Pietra rappresenta un patrimonio culturale di alto valore e grande potenziale, che grazie al Fondo Strategico Regionale diventa più attrattivo e più fruibile per i turisti - dichiara l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo -. È l’esempio di come Regione Liguria investa in cultura in chiave di sviluppo turistico, valorizzando le eccellenze che il territorio possiede e offrendo un sempre maggior numero di opportunità per chi sceglie di visitare la nostra regione, con un occhio di riguardo per l’entroterra che, ancora di più in epoca post lockwdown, rappresenta una tappa importante per la promozione della Liguria».

«Il Castello della Pietra di Vobbia rappresenta un complesso unico che merita di diventare un prodotto turistico da offrire ai nostri visitatori - sottolinea Pierpaolo Giampellegrini, Commissario straordinario dell'Agenzia in Liguria -. Grazie a questo intervento l’intera area ne trarrà beneficio e i nostri turisti potranno godere non solo del Castello ma anche del meraviglioso territorio che lo circonda facendo trekking e passeggiate immersi nella natura. Un'esperienza unica, tutta ligure».

«Un progetto di riqualificazione che rappresenta un vero riscatto per l’entroterra - sostiene la presidente dell'Ente Parco dell’Antola Daniela Segale -. Il Castello della Pietra è una delle strutture del Parco dell'Antola che suscita maggiore interesse, anche a livello nazionale, con oltre 5mila presenze l'anno solo nel weekend. L'investimento è mirato a rendere più fruibile l’intera struttura tra cui il punto ristoro che potrà essere utilizzato anche per la vendita di prodotti locali del Parco e dell’intero territorio ligure. Questa estate ci aspettiamo un grande numero di visitatori, per questo è fondamentale per noi avere strutture funzionanti a pieno ritmo in grado di soddisfare la richiesta turistica».

«Grazie al contributo di Regione Liguria potremo effettuare lavori migliorativi per il rilancio dell’intero complesso - dichiara il sindaco di Vobbia Simone Franceschi -. Quest’anno, da un punto di vista turistico, c'è un grande ritorno dell'entroterra e il Comune di Vobbia è pronto ad accogliere turisti e liguri alla scoperta delle bellezze del nostro territorio».