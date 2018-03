Compra online un'auto ma è una truffa

A conclusione di accertamenti, i Carabinieri di Castelletto, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 63 enne abitante nella provincia di Milano che aveva messo in vendita un veicolo fantasma su un sito Internet specializzato.

L'indagine è scattata a seguito delle denuncia di un genovese di 77 anni che, interessato al mezzo, dopo aver contattato e versato un acconto di 250 euro su una carta postpay, non ha mai ricevuto l’auto.