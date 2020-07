Tenta la truffa 'dello specchietto', denunciato

I carabinieri di Castelletto, dopo gli accertamenti dovuti, hanno denunciato per tentata truffa un 35enne di Rapallo.

Il giovane è stato identificato e riconosciuto quale autore della tentata truffa cosiddetta 'dello specchietto', ai danni di una 56enne genovese, simulando un falso incidente stradale.

La truffa consiste nel tentativo da parte di un automobilista di farsi risarcire subito in contanti per un danno, in verità non subito, alla propria auto.