Cocaina, crack e 6200 euro, pusher della movida in manette

Nella serata di giovedì 25 gennaio 2018, al termine di indagini, i poliziotti del commissariato Pré hanno arrestato uno spacciatore di 20 anni e origini senegalesi con quasi un ettogrammo di droga tra crack e cocaina, molto attivo nel centro storico e nella movida genovese. Il giovane pusher è stato bloccato mentre usciva dalla sua abitazione nel quartiere di Castelletto, in corso Solferino.

Cocaina, crack e 6200 euro in contanti

Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato pedinato per diversi giorni dalle forze dell'ordine nel centro storico e nello zaino nascondeva quasi 50 grammi di cocaina in polvere ed altrettanti di crack già confezionato e ripartito in un centinaio di dosi. Successivamente gli agenti hanno perquisito la casa sequestrando 6200 euro in contanti, accuratamente impacchettati e nascosti nel monolocale adibito a dimora: il tenore di vita del giovane, privo di attività lavorativa, fa ritenere che quella somma sia il provento di una fiorente attività di spaccio.

Spaccio nella movida

Il fatto che il pusher sia molto conosciuto nel centro storico, assiduo frequentatore di palestre e attivo quasi esclusivamente nel week end non fa escludere agli investigatori che la sostanza stupefacente fosse destinata ai giovani della movida e dei locali genovesi.