Castelletto, Aster al lavoro per ripulire le "creuze-giungla"

Decine di segnalazioni al Municipio e al Comune, denunce indignate sui social, e alla fine anche le creuze di Castelletto - in alcuni casi trasformate in veri e propri sentieri soffocati dall’erba alta - sono finite nel mirino di Aster per lo sfalcio e la pulizia.

Gli uomini della partecipata del Comune, anzi, hanno sperimentato proprio a Castelletto il nuovo mezzo meccanico in dotazione: “attaccata” prima salita Accinelli, alle spalle di piazza Villa, poi è stato il turno di corso Solferino e corso Magenta.

Interventi molto attesi dai residenti, che da tempo ormai si lamentano per le condizioni in cui si trovano alcune creuze e mattonate, soprattutto quelle meno frequentate: erba alta e incolta e proliferazione di insetti, zanzare soprattutto, e in alcuni casi è stato persino avvistato qualche topo, come accaduto in rampa Fellner, che dai giardini Rossi porta in via Salvago.

Situazione molto simile nella limitrofa Oregina e, scendendo, anche al Carmine, dove nelle scorse settimane Aster è però già intervenuta per ripulire le caratteristiche creuze e piazzette.