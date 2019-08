Cade dal capanno e resta infilzato su un cancello, 15enne grave in ospedale

Si trova ancora ricoverato all’ospedale San Martino il ragazzino di 15 anni che nella notte tra martedì e mercoledì, durante una festa organizzata in un appartamento in via Salvago, sulle alture di Castelletto, è caduto dal tetto di un capanno precipitando su una cancellata e restando infilazato.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia, che per prima è intervenuta sul luogo dell’incidente, intorno alle 3.30: la chiamata al 112 chiedeva con urgenza un’ambulanza per soccorrere un minorenne ferito, e una volta sul posto gli agenti hanno raccolto le testimonianza dei presenti iniziando a ricostruire l’accaduto.

Stando alla prima ricostruzione, il 15enne stava partecipando alla festa quando è uscito in giardino ed è salito sul tetto del capanno, forse per immortalare dall’alto gli amici che si divertivano in una sera d’estate. Qui non è chiaro cosa sia accaduto con esattezza: potrebbe essere inciampato o avere perso l’equilibrio, di fatto è caduto oltre il bordo del tetto e, tre metri più sotto, è finito sul cancello di metallo. Una delle punte acuminate della cancellata gli si è conficcata nel fianco sinistro.

Il 15enne è stato liberato dai vigili del fuoco e dal personale del 118, che lo ha portato con urgenza all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso. I medici hanno diagnosticato un grave trauma al torace e lo stanno tenendo sotto attenta osservazione, ai poliziotti delle Volanti son affidate le indagini.