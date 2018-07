Castelletto, crolla albero in corso Paganini

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica in corso Paganini, nel quartiere genovese di Castelletto, dove un albero si è all’improvviso abbattuto sulla strada.

Il crollo si è verificato poco prima delle 17 poco prima di piazza Villa , e ha coinvolto entrambe le carreggiate: fortunatamente in quel momento non c’era alcun veicolo sulla strada, e non si sono registrati feriti.

Sul posto è intervenuta la Municipale per i rilievi, in attesa della rimozione dell’albero, che è stato tagliato dai Vigili del fuoco e spostato a bordo strada.