Blackout a Castelletto e a Oregina, in decine al buio

Serata di disagi per decine di residenti dei quartieri di Castelletto, Oregina e Principe, quella di mercoledì, a causa di un guasto che ha causato un blackout durato circa due ore.

Diverse abitazioni, da via Scorza a via Paleocapa passando per via Tavella, via Sivori, via Casaccia e piazza del Carmine, sono rimaste al buio per la rottura di un cavo avvenuta intorno alle 21: moltissime le telefonate al pronto intervento Enel, che ha mandato sul posto i tecnici per rintracciare il guasto e ripristinare il servizio.

Le operazioni si sono protratte sino alle 22, ora in cui anche l’ultima delle abitazioni è tornata ad avere la luce. Già la sera precedente in molti, nella stessa zona, avevano denunciato un black-out lamentando i disagi dovuti al disservizio.