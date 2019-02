Castelletto, topi d'appartamento colti sul fatto grazie ai vicini di casa

Serata decisamente movimentata per i residenti di via Ferrari, nel quartiere genovese di Castelletto, dove la polizia ha arrestato due ladri che avevano appena finito di svaligiare un appartamento.

A dare l’allarme, intorno alle 18 di lunedì sera, è stata la figlia dei padroni di casa, che abita vicino ai genitori e che ha notato movimenti sospetti all’interno dell’appartamento teoricamente vuoto per l’assenza dei genitori. Ha quindi chiamato la polizia, e nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute diverse volanti della questura che hanno raggiunto l’appartamento e, notando segni di scasso sulla porta, hanno fatto irruzione.

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato un uomo intento a rovistare in armadi e cassetti, mentre il complice è stato individuato nascosto in un ripostiglio. Identificati in due cittadini giorgiani di 34 e 41 anni, sono stati arrestati e devono adesso rispondere dell’accusa di rapina impropria. Tra gli oggetti che gli sono stati trovati addosso ci sono un set di grimaldelli, delle lastre (comunemente usate per aprire le serrature delle porte blindate), diversi telefonini e un disturbatore di frequenza radio.