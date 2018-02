I ladri acrobati salgono fino al sesto piano: colpi a raffica

Ladri acrobati in azione nel fine settimana dell'11 e 12 febbraio 2018 con diverse denunce arrivate alle forze dell'ordine tra Castelletto e piazza Manin.

Furti fino al sesto piano

In via Asiago i topi di appartamento si sono arrampicati addirittura fino al sesto piano arrampicandosi probabilmente dal tubo del gas rubando 800 euro in contanti trovati subito dopo essere entrati in un appartamento rompendo un vetro della porta finestra. Altri colpi sono stati messi a segno fra corso Montegrappa, piazza Manin e via Acquarone con furti di contanti e preziosi.