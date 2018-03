Castelletto, famiglia intossicata da monossido: in 4 in ospedale

Quattro persone sono state ricoverate in serata all’ospedale San Martino per un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta in un appartamento di salita Santa Maria della Sanità, nel quartiere genovese di Castelletto.

L’allarme è scattato intorno alle 21: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco i carabinieri e i mezzi di diverse pubbliche assistenze che hanno accompagnato tutti e 4 gli intossicati all’ospedale San Martino. Ricoverati in codice rosso, le loro condizioni sarebbero gravi.

Stando alle prime informazioni, l’intossicazione potrebbe derivare da un guasto allo scaldabagno, ma gli accertamenti da parte dei Vigili del fuoco sono ancora in corso.