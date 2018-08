Lavori in corso, niente acqua tra Castelletto e centro

Niente acqua in alcune vie tra Castelletto e il centro di Genova dalle ore 20.30 di lunedì 3 settembre alle 6 di martedì 4 a causa di alcuni lavori per il rinnovamento delle reti idriche. Lo ha comunicato Iren Acqua in una nota, che segnala anche possibili disservizi nelle vie principali del centro genovese.

Le vie interessate

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie del comune di Genova tra lunedì 3 e martedì 4 settembre:

Via Bertani

Salita delle Battistine

Possibili disservizi alle sole utenze allacciate alla tubazione interessata dai lavori, invece, nelle seguenti vie:

Via Martin Piaggio

Viale Padre Santo

Via Goffredo Mameli fino altezza civico 2A

Via Roma lato ponente

Piazza de Ferrari lato Palazzo Ducale

Via Dante altezza civico 2

In fase di riapertura delle condotte, potranno verificarsi locali fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati alla serata successiva.