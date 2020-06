Castelletto, bus in fiamme in corso Firenze

Un incendio è scoppiato venerdì mattina su un autobus della flotta Amt mentre viaggiava in corso Firenze, in direzione Spianata Castelletto.

Il mezzo prestava servizio sulla linea 375. A bordo un numero ridotto di passeggeri, che sono stati fatti scendere dall’autista una volta fermata la corsa: nessun è rimasto ferito. La densa colonna di fumo nero che si è innalzata è stata però notata da molti residenti, che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto i vigli del fuoco per spegnere l’incendio e la polizia Locale per chiudere la strada il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza. Amt sta indagando sulle cause del rogo: soltanto la scorsa settimana un altro autobus aveva preso fuoco in corso Marconi, nella parte terminale di corso Italia.