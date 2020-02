Gatto murato vivo in un'intercapedine, salvato dai vigili del fuoco

Si è intrufolato in una buca nella strada, ma la sua curiosità gli si è (proverbialmente) ritorta contro: brutta avventura finita bene per un gattino che martedì pomeriggio è stato di fatto murato vivo nello spazio tra la strada e il sottosuolo da alcuni operati che stavano riparando l'asfalto e non si sono accorti della sua presenza.

Terminato il lavoro, infatti, gli operai se ne sono andati lasciando il povero gatto intrappolato sotto l'asfalto. L'animale si è messo a miagolare disperato, e dopo ore in cui non si riusciva a capire da dove venissero i lamenti alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri, arrivata all'altezza del civico 24, hanno capito che il gatto si trovata sotto l'asfalto e hanno pensato di aprire nuovamente la strada. Alla fine si sono però accorti di una grata, l'hanno rimossa e hanno così liberato l'animale. Spaventato, ma illeso.