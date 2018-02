Furti a scuola: genitori, docenti e studenti presidiano le strutture

Genitori, studenti e docenti a scuola per difendersi da ladri sabato 10 e domenica 11 febbraio. Questa l'iniziativa intrapresa alle scuole medie Don Milani e Colombo di Castelleto con una merenda in compagnia per evitare il ripetersi dei furti andati in scena per tre giorni durante l'ultima settimana con il furto di apparecchi tecnologici come computer e televisori. Tra le iniziative che saranno intraprese letture di libri e merenda tutti insieme nel corso delle due giornate. Alla notte, invece, la struttura sarà controllata da una società pagata dalla scuola.