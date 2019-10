Castelletto, furto con scasso nella sede dell'associazione Il Melograno

Il maltempo e la minaccia dell'allerta non hanno scoraggiato i ladri che nella notte tra sabato e domenica hanno colpito a Castelletto, prendendo di mira la piccola sede del Melograno, associazione che organizza attivitá ludiche ed educative per bambini e ragazzi, corsi di educazione musicale per bambini e corsi di yoga per adulti.

Il bottino del furto, denunciato dalla stessa associazione, è composto principalmente dal denaro messo da parte per pagare l'affitto di novembre dei locali che si affacciano su corso Firenze. Ma a fare male è anche la devastazione che i ladri hanno lasciato all'interno delle stanze, come testimoniato dalla foto condivisa dai gestori dell'associazione.

«Ci hanno portato via un pò di soldi e poco altro. Abbiamo già messo a postom ma i soldi ci servivano per l’affitto del mese di novembre», è l'appello lanciato sui social network, dove è partita anche una raccolta fondi per recuperare la somma rubata.