Castelletto, furto in appartamento: spariti gioielli per 10mila euro

Ennesimo furto in appartamento in zona Castelletto: questa volta i ladri sono riusciti a introdursi in un'abitazione di corso Paganini, e ne sono usciti con contanti e gioielli per un valore totale di circa 10mila euro.

A denunciare l'accaduto sono stati i proprietari dell'appartamento, che intorno alle 17 di domenica sono tornati a casa trovandola svaligiata. Nessun segno di scasso, elemento che lascia pensare all'utilizzo di una chiave bulgara: il bottino, come detto, è stato di 500 euro in contanti e di monili e altri preziosi che secondo i proprietari avrebbero un valore di svariate migliaia di euro.

Sul posto è intervenuta la polizia, con gli agenti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi: indagini sono adesso in corso per rintracciare i ladri. Soltanto lo scorso 18 febbraio i poliziotti delle volanti erano riusciti ad acciuffare due ladri che avevano appena messo a segno un colpo in via Ferrari, sulle alture di Castelletto.