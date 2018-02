Nervosi e sudati, ladri arrestati poco dopo un furto

L'intuito del personale di una volante ha permesso di assicurare alla giustizia due ladri, che avevano appena messo a segno un colpo in un'abitazione di Castelletto. Gli agenti hanno incrociato in corso Solferino una vettura che proveniva dalla direzione opposta, a bordo della quale si trovavano due soggetti, che hanno destato i loro sospetti.

I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno immediatamente fermato la macchina e identificato i due uomini, entrambi di origini georgiane di 45 e 31 anni, i quali fin da subito si sono mostrati insolitamente nervosi e sudati, come se avessero appena terminato un'impegnativa attività fisica.

Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di approfondire il controllo estendendolo anche all'auto, confermando così i precedenti sospetti. Entrambi i fermati, infatti, sono stati trovati in possesso di guanti abitualmente utilizzati nei furti per coprire le impronte digitali, inoltre sotto il sedile del passeggero è stata rinvenuta una calza piena di oggetti d'oro e, nascosti sotto il telaio, un astuccio e un sacchetto contenenti rispettivamente un kit per aprire le serrature e vari grimaldelli.

Alla richiesta incalzante del motivo per cui detenessero tale materiale, i due hanno ammesso di aver appena commesso un furto in un'abitazione di via Ameglia, di cui il proprietario non si era ancora accorto. Grande infatti la sua sorpresa quando è stato invitato in questura per formalizzare la denuncia e contestualmente riconoscere e ritirare la refurtiva recuperata.

I due georgiani, entrambi con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per furto in abitazione aggravato in concorso e, avendo declinato false generalità e presentato una patente falsa, il più giovane è stato anche denunciato per falsità materiale e false attestazione. Entrambi sono stati giudicati questa mattina con rito per direttissima.

