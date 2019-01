Castelletto, fuga di gas in via Piaggio: palazzo evacuato

Una massiccia fuga di gas si è verificata nella tarda mattinata di sabato in via Piaggio, nel quartiere di Castelletto. A causare la perdita, all’altezza del civico 6, i lavori di scavo del cantiere aperto da qualche giorno in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia a supporto, che hanno evacuato in via precauzionale il palazzo e il bar al piano strada, e chiuso la via nel tratto compreso tra l’incrocio con via Ameglia e il civico 8 di via Piaggio. In totale sono una ventina gli appartamenti coinvolti, e intorno all'ora di pranzo numerosi residenti sono dovuti scendere in strada per attendere il via libera da parte dei vigili del fuoco.

Chi è diretto verso il centro dalle alture di Castelletto deve dunque percorrere via Domenico Chiodo per bypassare il blocco: «Stiamo ancora cercando di individuare la perdita - ha chiarito il capo squadra intorno alle 13.30 - È molto grossa, stiamo lavorando insieme con i tecnici di Iren».