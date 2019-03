Distributore automatico fuorilegge, alcol h24 anche ai minori

La scorsa settimana gli agenti del reparto vivibilità e decoro della Polizia locale hanno scoperto e sanzionato tre esercizi commerciali di somministrazione e vendita sprovvisti di autorizzazione, il primo a Bolzaneto, il secondo a Dinegro e il terzo in centro storico.

In circonvallazione a monte, gli operatori del reparto hanno accertato che presso un distributore automatico di bevande, attivo sulle 24 ore, era possibile a chiunque, anche minorenni, acquistare bevande alcoliche senza rispettare i limiti di legge. L'apparecchiatura non aveva attivi i necessari accorgimenti (sistemi di lettura ottica) per la verifica dell'età anagrafica degli avventori e non veniva inibita la vendita degli alcolici negli orari di divieto stabiliti dalla normativa nazionale. A seguito di questa verifica il titolare è stato denunciato ed è stata proibita la vendita di prodotti alcolici dal distributore non a norma.

Nel centro storico un'ispezione presso un esercizio alimentare di vicinato, oggetto di un esposto per vendita di generi alimentari non freschi, ha portato al rinvenimento di diverse confezioni di prodotti alimentari scaduti. La titolare è stata sanzionata e i prodotti sono stati tolti dalla vendita.

Dall'inizio dell'anno ammontano a oltre settanta le infrazioni rilevate dal reparto per omissione nella esposizione dei prezzi, oltre a venti infrazioni per commercio abusivo su area pubblica di generi alimentari e trentaquattro infrazioni per commercio abusivo non alimentare, con un totale di 2.709 pezzi e 346 casse di frutta e verdura sequestrate.