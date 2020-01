Cinghiale a passeggio per Castelletto "scortato" dalla Locale

Dopo viale Modugno, a Pegli, anche via Pertinace, a Castelletto, è diventata una “via dello struscio” per un cinghiale che domenica mattina è sceso dalle alture passeggiando tranquillamente tra auto, scooter e persone.

L’animale è stato inizialmente avvistato e immortalato - come dimostrano i tanti scatti sui social - in via Pertinace, da dove si è poi spostato in corso Carbonara. A seguirlo una pattuglia della Locale, per assicurarsi che l’ungulato non finisse davanti a mezzi in transito in strada o si avvicinasse troppo alle persone.

Il cinghiale ha fatto una tappa anche ai giardini di piazza Villa, a due passi da Spianata Castelletto, sempre tallonato dagli agenti della Locale, che lo hanno seguito sino a quando non si è allontanato a sufficienza dal centro abitato. Sabato la “scorta” era toccata a un altro cinghiale, a Pegli, che era stato catturato e poi liberato al Cras di Campomorone.