Via Bertani chiusa per lavori da giugno, traffico rivoluzionato a Castelletto

Si preannuncia un’estate difficile dal punto di vista del traffico per i residenti di Castelletto e Circonvallazione a Monte: come confermato in consiglio Comunale, a partire da giugno si renderà necessaria la chiusura di via Bertani per lavori di rinnovamento della rete gas da parte di Ireti.

La richiesta da parte dell’azienda è stata avanzata al Comune a inizio anno, e comporterà la chiusura della strada che collega Castelletto a Corvetto nel tratto che va da corso Magenta a piazza dei Cappuccini, con conseguente perdita dei (già scarsi in zona) posti auto e deviazione del traffico sulla vicina via Mameli, in cui verrà invertito il senso di marcia. Un cantiere che suscita inevitabilmente preoccupazione nei residenti, nonostante che la partenza dei lavori sia ancora subordinata all'approvazione del progetto da parte della consulta per le aree verdi e alla chiusura delle scuole, fissata al 12 giugno.

«Scontato dire che la chiusura creerà disagio - ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, in risposta a un’interrogazione di Lilli Lauro presentata durante la seduta del consiglio - I lavori di scavo e di insediamento del cantiere potranno iniziare prima dell’11 giugno per quanto riguarda corso Magenta e piazza dei Cappuccini, e gli uffici comunali hanno già predisposto un piano del traffico alternativo stabilendo un cambio del senso di marcia in via Mameli, nel tratto compreso tra via Pastrengo e corso Solferino. I lavori verranno eseguiti in due parti, una prima tra corso Magenta e via Bottaro, una seconda tranche tra via Bottaro e piazza dei Cappuccini. L’iter però risulta a oggi sospeso e senza tempistiche in attesa del parere degli uffici predisposti alla tutela del verde pubblico a causa della presenza di alberi nelle vicinanze delle aree di scavo».

Ancora incerti, dunque, non soltanto la partenza del cantiere, ma anche i tempi di realizzazione dei lavori. Da parte di Fanghella è arrivata la promessa di intercedere con Ireti affinché la maggior parte dei lavori venga effettuata in notturna per limitare i disagi alla cittadinanza: «Non si tratta di lavori pubblici svolti dagli uomini di Aster - ha puntualizzato l’assessore - Ma cercheremo di ottenere da Ireti l’adozione di questo provvedimento»