Castelletto, crolla albero nei giardini Rosina: «Necessari interventi urgenti»

Parecchi, proprio perché pericolanti, erano già stati tagliati a inizio novembre, dopo la tempesta che si è abbattuta sulla città, ma questa volta l'albero caduto nei giardini Rosina, a Castelletto, ha rischiato di provocare danni seri, persino feriti.

La pianta, infatti, domenica pomeriggio è crollata nel cuore dei giardini di corso Carbonara, proprio su uno dei sentieri. Fortunatamente al momento del crollo nessuno stava passando in quel punto, ma i giardini Rosina sono molto frequentati dalle famiglie del quartiere e anche domenica c'erano molti bambini nel piccolo parco giochi.

Sul posto oltre alla Municipale sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona in attesa del taglio e dello smaltimento. E da parte dei residenti si alza la protesta, in particolare dall'associazione CarMine, che lo scorso 5 novembre ha organizzato una riunione nella scuola media Don Milani- Colombo per discutere proprio di come chiedere all'amministrazione interventi concreti per riqualificare i giardini Tito Rosina e restituirli al quartiere.

«La responsabile della sicurezza della scuola Media Don Milani- Colombo, giudicando pericoloso il campetto da gioco dei giardini Tito Rosina, è stata costretta a proibirne l’accesso agli alunni, ma Il Municipio sostiene di non avere fondi per un ripristino - scrive l'associazione - Anche la scuola quindi subisce lo stato di abbandono di questi giardini, per i quali da anni si sollecita una seria e preventiva manutenzione». L'associazione ha quindi dato appuntamento a venerdì 30 novembre alle 12,30 per un incontro in Municioio «insieme a tanti residenti e associazioni che operano sul territorio».