Lavori fra A10 e via Guido Rossa, inizia la fase 2

Entrano nel vivo i lavori per collegare strada a mare via Guido Rossa con il casello autostradale di Genova Aeroporto. Nella notte tra il 12 e il 13 luglio si completa la prima fase e si passa a quella successiva. Le novità più importanti riguardano la rampa nord, quella chiusa al traffico negli ultimi giorni, che verrà riaperta ma con senso di marcia invertito rispetto al passato, quindi da monte verso mare.

I veicoli in uscita dal casello di Genova Aeroporto si immetteranno poi in via Siffredi con il traffico regolato da un impianto semaforico. L'accesso all'autostrada non subirà variazioni. L'abbattimento della rampa a mare è previsto nei primi giorni di agosto, quando per un'intera notte, il traffico sulla viabilità ordinaria tra Cornigliano e Sestri Ponente sarà interrotto.

I tecnici del Comune e di Sviluppo Genova hanno indicato nei primi mesi del prossimo anno l'aperura della nuova rampa di collegamento con la strada a mare Guido Rossa ed entro la fine della primavera 2019 la demolizione della seconda rampa di collegamento a monte. Lo scopo è quello di poter entrare e uscire dall'autostrada senza immettersi nella viabilità ordinaria.

«Si tratta di lavori molto importanti - spiega il vicesindaco di Genova Stefano Balleari - e certamente impattanti ma come già accaduto con altri importanti cantieri in città. Monitoreremo con attenzione ogni fase per limitare al massimo i disagi».

