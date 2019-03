«Cambiate il nome del casello in Genova Cornigliano - Aeroporto»: mozione a Tursi

Cambiare il nome del casello di Genova Aeroporto in “Genova Cornigliano - Aeroporto”: la richiesta arriva dal gruppo Fratelli d’Italia in Comune, sulla scia di quanto già accaduto nel 2016 per quello che oggi è conosciuto come “Pra’-Voltri”.

A presentare la mozione all’assessorato alla Mobilità del vice sindaco Stefano Balleari è Valeriano Vacalebre, consigliere comunale di FdI: «In questo momento aggiungere Cornigliano all’uscita del casello di Genova Aeroporto non solo consentirebbe di dare maggiori e utili informazioni a tutti coloro che arrivano alla fine della A10, ma darebbe anche valore ad un territorio che ne ha reale bisogno», ha spiegato il consigliere, sottolineando che si tratterebbe di «un piccolo gesto che avrebbe, però, grandi ripercussioni sul territorio».

Non è la prima volta che viene avanzata l’ipotesi (e la richiesta) di cambiare il nome del casello, sopratutto dopo l’avvio dei lavori per il Lotto 10, il collegamento diretto tra il casello e la strada a mare Guido Rossa.