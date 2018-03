Senato, Casellati al Carlo Felice per il figlio direttore d'orchestra

La neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è arrivata a Genova oggi, domenica 25 marzo, per seguire il figlio Alvise impegnato alla direzione dell'opera lirica "La Rondine" al Teatro Carlo Felice. La prima esibizione per Casellati Junior, come viene chiamato il figlio, è andata in scena ieri quando però la madre era impegnata in Senato.

Oggi, invece, alle 15.30 Maria Casellati era seduta in platea per assistere alla performance del figlio, che si è detto contentissimo per l'elezione della madre in Senato. Prima dello spettacolo, pranzo all'Ippogrifo con il presidente della Regione, Giovanni Toti e sua moglie, il neo deputato e segretario della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi accompagnato dalla moglie, il segretario generale della Regione Paolo Giampellegrini; l’assessore Ilaria Cavo e il senatore Sandro Biasotti, coordinatore ligure di Forza Italia.