Casella: rogo in una villetta, evacuata una famiglia

I Vigili del fuoco sono al lavoro in queste ora a Casella per spegnere un incendio divampato in una villetta poco prima di mezzogiorno.

Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe scoppiato in via Liggia: a chiamare i soccorsi la famiglia che abita nel caseggiato, che è riuscita a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Una volta sul posto le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che sarebbero divampate dal sottotetto. Non risultano feriti né intossicati, ma la villetta ha subìto gravi danni e non è agibile. La famiglia ha già trovato un’altra sistemazione in attesa di capire quando la loro abitazione tornerà disponibile.