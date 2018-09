Piantagione di marijuana nell'orto, denunciato

Nell'ambito di un'indagine coordinata dall'Autorità Giudiziaria, oggi il personale delle stazioni carabinieri Forestali di Genova Prato, Pontedecimo, Montoggio e Busalla ha effettuato perquisizioni domiciliari presso due distinte abitazioni a Casella e a Genova in località Cavassolo a carico di un 23enne, disoccupato, per accertare la presenza di produzione e detenzione di stupefacenti, nello specifico piante di cannabis.

A seguito delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestro circa 200 grammi di cannabis essiccata pronta per la consumazione, 10 piante di marijuana in via di essicazione all'interno di un bagno e 25 piante in coltivazione presso un prospicente orto, di altezza media di 2,5 metri, pronte per essere recuperate ed essiccate.

Inoltre è stato sequestrato un bilancino di precisione, numerosi mozziconi di sigaretta attestanti l'uso di sostanze stupefacenti presso l'abitazione. Il responsabile è s tato denunciato all'autorità giudiziaria. Il materiale verrà inviato ai laboratori di analisi per valutare la quantità di thc presente nello stupefacente sequestrato.