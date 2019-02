A spasso per Casella con 9 dosi di hashish, nei guai 22enne

Passeggiava per il centro di Casella con in tasca 7 grammi di hashish diviso in dosi, un bilancino e dei contanti. E così, per il giovane di 22 anni fermato martedì sera dai carabinieri, è scattato l’arresto.

Il 22enne stava passando in via Aldo Moro quando è stato bloccato dai militari della stazione di Savignone, che in lui hanno riconosciuto un volto noto proprio per questioni legate agli stupefacenti.

Perquisito, in tasca aveva 9 dosi di hashish, soldi e bilancino, tutto sequestrato.