Genova, oltre cinque mesi per vendere casa

Quanto tempo ci vorrà per vendere casa? Non meno di cinque mesi se siamo a Genova, città che si aggiudica il terzo posto nella classifica dei tempi di vendita più lunghi. Sono stati calcolati, in media, 154 giorni per consegnare le chiavi di casa al nuovo proprietario nella città della Lanterna.

Il che significa, secondo lo studio, che la domanda non è vivace, l'offerta non è in diminuzione e i prezzi non hanno subito sostanziali ribassi. Medaglia di bronzo in negativo per Genova quando, a livello nazionale, si registra invece un miglioramento delle tempistiche di vendita. Gli ultimi dati dicono che nelle grandi città ora ci vogliono 134 giorni per vendere casa contro 141 giorni dell'anno scorso. I capoluoghi hanno una media di 156 gg contro i 167 gg del 2017. I comuni dell'hinterland hanno invece fatto registrare 164 gg, restando sostanzialmente invariati.

Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si registrano a Bari (171 gg) e a Verona (156 gg) , segue Genova (154 gg). Le città più attive sono invece Bologna (97 gg) e Milano (109 gg), realtà in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente nella prima parte dell’anno.

Nel 2018 siamo vicini ai livelli del 2009, quando la crisi immobiliare era agli inizi. L’analisi condotta dal 2009 ad oggi, limitata alle grandi città, evidenzia il picco nel 2012, l’anno peggiore per il mercato immobiliare, in cui l’abbondante offerta e le banche più restie a dare credito, dilatarono al massimo le tempistiche necessarie per chiudere le trattative immobiliari. (Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa)