Edilizia residenziale, 30 case ad affitto agevolato per i papà separati

L’Azienda Regionale per l’Edilizia della Provincia di Genova (Arte) ha annunciato l’intenzione di destinare trenta alloggi a canone agevolato a genitori divorziati, considerando prioritari nella graduatoria i padri separati o divorziati.

L’iniziativa è stata anticipata da Paolo Gallo, dirigente di Arte Genova, durante la commissione consiliare Welfare in Comune dedicata al tema dell'edilizia residenziale pubblica, rispondendo a alcuni referenti dell'associazione che riunisce i padri separati di Genova.

Gli appartamenti, già arredati e ristrutturati o da poco realizzati grazie a fondi regionali, nazionali e in parte dalla stessa Arte, sono dislocati in diversi quartieri della città, da Quarto Alta al Cep passando per Valpolcevera e Valbisagno. L’affitto calmierato dovrebbe partire da circa 150 euro mensili: il bando e il modulo per le manifestazioni di interesse saranno messi online, sul sito di Arte Genova, a partire da inizio marzo.

Nel corso della stessaa commissione, l'assessore allo Sviluppo Economico, Pietro Piciocchi, ha annunciato l'arrivo di 6,5 milioni di fondi governativi che verranno destinati ai quartieri di edilizia residenziale pubblica e che si aggiungono ai 5 stanziati nell'ultimo bilancio. In totale saranno 386 gli alloggi popolari pronti per essere messi in vendita, con prezzi che partiranno dai 40mila euro. Per quanto riguarda invece gli affitti, gli appartamenti pronti per essere assegnati sono 400, sugli altri si prosegue con interventi di ristrutturazione.