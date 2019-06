Ponte Morandi: via alla demolizione delle case, chiusa via Fillak

Oggi, lunedì 3 giugno 2019, cominciano le operazioni di demolizione delle case di via Porro, a partire dal civico 10. Ad abbattere i palazzi saranno speciali escavatori con pinze idrauliche, mentre per contenere le polveri, saranno azionati appositi nebulizzatori. Gli appartamenti interessati, nelle scorse settimane, sono stati tutti svuotati e bonificati, e ora sono pronti per la demolizione, che sarà meccanica e senza utilizzo di esplosivi. Le operazioni, nel cantiere lato est del Morandi, andranno avanti per tutta la settimana.

Delle case abandonate lo scorso 14 agosto, giorno del tragico crollo di ponte Morandi, non rimarrà nulla. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, dalle ore 8.30 di lunedì 3 giugno, è stata chiusa via Fillak nel tratto compreso tra lo stipite a monte del civico 3 di via Porro e via Campi. Contemporaneamente è stato riaperto corso Perrone.

Nel frattempo proseguono in tribunale i lavori relativi all'inchiesta sul crollo del Morandi. Sempre nella giornata di lunedì 3 giugno 2019 si svolgerà a Palazzo di Giustizia la seconda udienza relativa al secondo incidente probatorio (sulle responsabilità del crollo), dove il gip dovrà decidere quali quesiti della procura potranno essere ammessi. Il primo incidente probatorio, ancora in corso, riguarda invece le condizioni del Morandi alla data del 14 agosto.