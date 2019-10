Razzia nella casa di un imprenditore, denunciati sei studenti

Sono entrati nella villetta di un imprenditore di Casarza Ligure in sua assenza, e una volta dentro si sono sfogati contro mobili e arredi distruggendo e danneggiando.

Per questo motivo sei studenti residenti nel levante ligure, tutti 18enni, sono stati denunciati per concorso in violazione di domicilio aggravato e danneggiamento.

A denunciare il fatto era stato lo stesso imprenditore, un 57enne residente a Casarza che lo scorso luglio era tornato a casa e aveva trovato la serratura manomessa e le stanze in balia del caos. Si era quindi rivolto ai carabinieri, che sfruttando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza sono riusciti a risalire ai sei vandali.