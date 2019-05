Sposa al seggio dopo il "sì": «Spero di essere d'esempio»

Al voto in abito bianco. Jessica, nonostante l'appuntamento con le nozze, non ha voluto rinunciare ai suoi diritti e si è presentata al seggio di Casarza Ligure dopo aver pronunciato il fatidico sì a Sestri Levante.

Nel giorno più bello della sua vita Jessica Dighero, 30 anni, non ha trascurato i suoi doveri di cittadina e il senso civico. Matita copiativa alla mano, ha sollevato lo strascico del vestito e si è chiusa nella cabina elettorale per esprimere la sua preferenza politica.

Ad attenderla fuori dalle urne il marito: «Non ci ho pensato due volte - racconta la giovane sposa - volevo votare e anche in un giorno così speciale, che capita una solo volta nella vita, ho trovato cinque minuti per farlo».

Il suo gesto ha riscosso l'ammirazione del presidente e dei componenti del seggio che, dopo le formalità di rito, hanno festeggiato la sposa con un applauso. «Spero che il mio gesto possa essere d'esempio per chi trova sempre una scusa per non partecipare - spiega Jessica Dighero, ingegnere navale alla Fincantieri di Riva - di sicuro ho avuto l'approvazione di mio marito che mi ha accompagnata, un buon segno come inizio di un percorso assieme!».

A Casarza Ligure, dove si è votato in sei sezioni per le elezioni europee 2019, la Lega ha conquistato il 36,56 percento degli elettori; seguono il Partito Democratico con il 22,30 percento, il Movimento 5 Stelle con 16,65 percento e Forza Italia con il 10,11 percento.