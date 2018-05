Armi e munizioni in casa senza permessi, 50enne denunciato

I Carabinieri, in seguito a un controllo sulle armi regolarmente detenute per decadenza dei requisiti psicofisici, hanno denunciato per detenzione abusiva di munizioni da caccia a pallini, oltre quelle consentite da parte di un soggetto, in possesso di armi regolarmente denunciate ai sensi di Legge ed altro, un 50enne di Casarza Ligure.

L'uomo è stato trovato in possesso di oltre 3mila munizioni a pallini di vari calibri, superiori al numero massimo consentiti per la detenzione senza la relativa denuncia all’Autorità. Inoltre i miliatari hanno sequestrato circa 110 munizioni a palla e oltre 5 chili di polvere da sparo per la ricarica di cartucce,