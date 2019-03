Derubata del telefono sul bus, denunciato un suo compaesano

Nei giorni scorsi una ragazza di Casarza Ligure ha denunciato presso l'Arma locale di aver subito un furto.

Alla giovane è stato rubato il telefono cellulare del valore commerciale di 200 euro, custodito dentro il suo zaino, mentre si trovava a bordo di un pullman.

Mercoledì 27 marzo 2019, a conclusione di accertamenti, dopo aver identificato l'autore del furto in un 35enne, gravato di pregiudizi di polizia, anche quest'ultimo abitante in quel comune, i militari lo hanno denunciato per furto con destrezza.