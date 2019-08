Furto in casa di anziano, bloccati due baby ladri

I Caerabinieri hanno sorpreso due minorenni che stavano entrando in un appartamento di Casarza Ligure per rubare nell'abitazione di un uomo di 77 anni.

Erano una 15enne nata a Roma e nota per i suoi precedenti e un minore di età non imputabile (inferiore ai 14 anni), entrambi originari dell'est europeo. La ragazza è stata denunciata per furto in abitazione e possesso di strumenti di effrazione in concorso con minore non imputabile; entrambi sono state affidati a un centro di prima accoglienza di Chiavari.

I due giovani ladri sono state sorpresi dai carabinieri poco dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’appartamento di un anziano di Casarza Ligure. Grazie alla perquisizione i militari hanno trovato due cacciaviti, una lamina plastificata, una chiave inglese e un paio di forbici.