Furti in casa, pistole rubate e un chilogrammo di cocaina: due arresti

La Polizia di Genova ha arrestato due giovani di origine albanese sorpresi in possesso di pistole rubate e quasi un chilo di cocaina. I due arrestati, entrambi presenti in maniera irregolare in Italia, avevano precedenti per reati contro il patrimonio. Si tratta del secondo episodio simile dopo quello, di qualche settimana fa, a Lavagna, in quel caso, però, erano finiti in manette due italiani.

Movimenti sospetti

Gli agenti della Squadra Mobile della sezione dedicata al contrasto della criminalità straniera, impegnati da tempo nella repressione di vari reati commessi da cittadini di nazionalità straniera presenti a Genova, hanno arrestato i due giovani albanesi che, da qualche giorno, erano stati notati nlle vicinanze della Questura in atteggiamenti strani. I due erano sospettati di essere i referenti di uno strano viavai che, da alcune settimane, aveva interessato la zona tra via Casaregis e Via Ruspoli. Movimenti che non erano sfuggiti agli agenti della Squadra Mobile che, grazie ad un costante servizio di pattugliamento, hanno individuato la dimora dei due sospettati a Genova.

Cocaina, armi e contanti

Dopo qualche giorno sono scattate le perquisizioni sia in casa, dove sono stati sequestrati circa diecimila euro in contanti (probabilmente provento di furti in abitazione) e il materiale per il confezionamento dello stupefacente, che presso un magazzino in Via Ruspoli, di cui entrambi avevano la disponibilità. Qui gli agenti hanno trovato quasi un chilo di cocaina pura già suddivisa in blocchi e dove i due nascondevano anche due pistole, risultate rubate in abitazioni liguri, con le relative munizioni. Entrambi sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi in attesa dell’udienza di convalida.